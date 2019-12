Asti, incidente in Corso Torino

Disagi alla viabilità ad Asti in corso Torino a causa di un incidente.

Due vetture si sono scontrate con dinamica ancora in corso di accertamento all’altezza dell’incrocio del corso con Via Gerbi.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la Opel nera, che aveva due persone a bordo, scendeva da via Corridoni e si è immessa nella rotonda in corso Torino quando è sopraggiunto da corso Torino un Suv in direzione centro città. Il Suv ha colpito la Opel dal lato passeggeri e l’ha fatta ruotare su sè stessa fino a che l’auto ha travolto il cartello stradale di “STOP” in via Gerbi.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Asti per estrarre una ragazza, che viaggiava sulla Opel colpita, per affidarla al personale del 118 intervenuto sul posto. La ragazza è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

L’altra vettura, il Suv bianco, è rimasto bloccato al centro della carreggia rallentando la circolazione, è stato necessario l’intervento del carro attrezzi per rimuoverla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.