Asti, incendio mortale in un fabbricato in centro

Vigili del Fuoco al lavoro in questi istanti (ore 20.30) per spegnere un incendio in centro di Asti.

In una pertinenza dell’ex caserma Colli di Fellizano, in Via Bocca angolo via Arò, si è sviluppato un incendio, con cause ancora da determinare.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti che stanno spegnendo le fiamme.

Dalle prime informazioni all’interno dell’edificio era presente una persona, un senzatetto che si trovava abusivamente all’interno dello stabile di proprietà del Comune.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con l’assessore Stefania Morra.

La scena è stata ripresa da un’abitante dei palazzi di fronte che ha posta il seguente video nel gruppo Facebook di Asti come si può vedere sotto