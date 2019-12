Asti, il Palafreezer diventerà la nuova palestra dell’Università dedicata agli sport di squadra

La lunga attesa sembra essere finita: quello che è da anni chiamato “Palafreezer”, perchè ospita la pista da ghiaccio, diventerà la nuova palestra del Polo Universitario di Asti.

E’ quanto affermato ufficialmente dal Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, insieme al Presidente di Astiss Mario Sacco, nel corso della conferenza stampa di fine anno ospitata oggi, venerdì 20 dicembre, dal Polo Universitario Rita Levi Montalcini.

“Abbiamo già parlato con gli attuali gestori, con cui il contratto scadrà nei primi mesi del 2020″ – ha spiegato il Sindaco – Cercheremo di essere loro vicini e cercare una nuova collocazione, ma a fine della stagione in corso dovranno lasciare liberi i locali, in modo da effettuare i lavori necessari per strutturarla come nuova palestra a disposizione del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive”.

La palestra di pertinenza della caserma ex Colli di Felizzano si aggiunge alla nuova palestra di Via Arò, e sarà dedicata agli sport di squadra. Al mattino sarà utilizzata dagli studenti, mentre al pomeriggio e alla sera sarà a disposizione dell’attività delle associazioni sportive. Sono in corso le formalità burocratiche per arrivare alla destinazione ma le decisioni sono già state prese.

“La sistemazione di questa struttura – prosegue il Sindaco – rappresenta una tappa molto importante nella gestione degli studenti della SUISM che non dovranno più andare in giro per la città per svolgere ore di lezione pratiche in altre palestre. – e sottolinea che – L’operazione non sarà conclusa fino a quando tutta l’area dell’ex caserma sarà tutta dedicata all’Università.”

Il corso di Scienze Motorie e Sportive ad Asti conta ben 685 studenti, di cui solo il 15% proviene da Asti e provincia. Per il corso presieduta dalla prof.ssa Claudia Balestrini e coordinata, ad Asti, dal docente Gianni Musella e il suo staff, è in serbo anche un’altra implementazione: vedrà infatti presto la nascita il progetto Student Sport Housing, per dare ospitalità agli studenti sportivi.