Asti, consegnati i “Premi allo studio” ai figli dei dipendenti di Asp

Ieri, giovedì 19 dicembre, Asp ha premiato i figli dei dipendenti che hanno conseguito lodevoli risultati scolastici e accademici nell’anno 2018/2019.

L’impegno, la dedizione e la capacità di raggiungere importanti traguardi didattici sono stati riconosciuti con la consegna dei “Premi allo Studio” a dodici ragazzi meritevoli.

Sono stati premiati per la Licenzia Media inferiore, Tommaso Ferlauto, Arianna Filippa, Riccardo Monticone, Alberto Canta e Lorenzo Parola; per il Diploma di maturità, Lorenzo Masino, Gabriele Fasolis e Noemi Marchiaro; per la Laurea Specialistica, infine, Francesca Novo (Food Marketing e strategie commerciali), Giulia Gagliardi (Scienze storiche), Francesco Aquilino (Ingegneria telematica e delle comunicazioni) e Francesco Carriero (Storia dell’Arte).

I premiati hanno ricevuto un riconoscimento economico ed un attestato, oltre al gadget offerto dalla Banca di Asti.

La cerimonia si è tenuta nella sede operativa di Asti del Servizio Igiene Urbana, in via delle Corse.