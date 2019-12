Asti, a Santo Stefano la ventesima edizione della “Festa del regalo riciclato”

La sera di Santo Stefano torna al Diavolo Rosso la “Festa del regalo riciclato” giunto quest’anno alla ventesima edizione, un traguardo che sarà festeggiato con un brindisi. In questi decenni se ne sono visti di tutti i colori, la formula resiste e garantisce divertimento sul filo dell’ironia.

Alla festa di anno in anno sono sfilati regali impossibili: dal porta carta igienica musicale al cavallo luminoso intermittente, dai quadri di autori sconosciuti ai souvenir sudamericani.

L’appuntamento anche quest’anno vedrà arrivare al circolo culturale di piazza San Martino, dalle 21,15 decine di riciclatori di regali appena ricevuti, oppure di ever green dell’assurdo e dell’inutile.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a selezionare al meglio i regali che dovranno partecipare alla selezione per vincere il titolo di “strana strenna 2019”, decretata dal pubblico con una selezione tra i cinque regali giudicate i “più peggio”.

“Meno candeline e ninnoli e più fantasia, di questi tempi non mancano le occasioni di riciclare” è l’ironico invito anti banalità.

Nata come rassegna del kitsch e del regalo indesiderato da cambiare con altri improbabili strenne la serata è ormai un classico degli appuntamenti post natalizi.

Il gioco consiste nell’iscrivere uno o più regali ben impacchettati e irriconoscibili e riceverne altri dello stesso tenore in egual numero, portati dagli altri giocatori riciclatori . Sarà la sorte a stabilire gli accoppiamenti.

Quest’anno l’incasso della rassegna (iscrivere ogni regalo costa 2,5 euro per un massimo di otto strenne ciascuno) sarà devoluto in beneficienza all’associazione zoofila astigiana per aiutare la gestione del canile municipale di Asti.