Assegnate le borse di studio a due studenti dell’enologica Well Com Academy winter edition

Dopo essersi occupata della sistemazione del giardino storico dell’Istituto enologico Umberto I di Alba, l’agenzia di comunicazione Well Com ha deciso di prendersi cura anche delle “gemme” del prestigioso Istituto, offrendo due borse di studio ad altrettanti studenti della classe sesta.

Oggi, venerdì 20 dicembre, durante la cerimonia delle premiazioni all’Umberto I, sono stati consegnati questi attestati ad Andrea Bazzano e Alice Grasso, studenti della classe sesta, che dal 28 gennaio, per sei martedì consecutivi fino al 3 marzo, potranno partecipare alle giornate di formazione di Well Com Academy winter edition, durante le quali saranno sviluppati i temi di strategia della comunicazione, branding, materiali di vendita, enoturismo, digital marketing, social media (scrittura post e gestione dei canali).

Ulteriori dettagli sul corso, che sarà aperto a un massimo di 10 iscritti, si possono trovare sul sito www.wellcomacademy.it.

L’agenzia di comunicazione Well Com offrirà altre due borse di studio, aperte agli studenti delle classi quarte, per partecipare a Well Com Academy summer edition, che si svolgerà per sei martedì consecutivi dal 9 giugno al 14 luglio, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

Potranno candidarsi per ottenere le due borse di studio della summer edition gli studenti delle classi quarte, che invieranno lettera di presentazione e curriculum all’indirizzo e-mail info@wellcomonline.com entro il 15 marzo.

Marinella e Francesco Minetti, titolari dell’agenzia Well Com, hanno commentato: «Ci auguriamo che questi percorsi formativi possano essere occasioni di crescita professionale e che possano offrire agli studenti selezionati ulteriori strumenti e competenze per realizzare i loro progetti».

La foto della consegna delle borse di studio: da sinistra, Andrea Bazzano, Marinella Cristino Minetti e Alice Grasso.