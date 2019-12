Asl Asti, venerdì l’inaugurazione della Stanza del Silenzio

Da venerdì prossimo, 20 dicembre, all’Asl di Asti, sarà possibile trovare un luogo in cui meditare, riflettere e sollevare lo sguardo al Cielo, qualunque sia il Cielo, nel più profondo dei silenzi.

Alle 12 sarà infatti inaugurata ed aperta al pubblico, la “Stanza del Silenzio”(ingresso da via Fregoli). Si tratta di un luogo scevro da ogni precisa connotazione religiosa o culturale in cui ognuno di noi potrà trascorrere un tempo di riflessione in estrema franchezza personale.

La mattinata si articolerà in due momenti.

Il primo vedrà la firma del Protocollo di Intesa tra le differenti confessioni presenti sul territorio astigiano che permetterà ai vari rappresentanti religiosi di accreditarsi con ASL AT. Immediatamente a seguire, la vera e propria apertura della sede, uno spazio dalle alte volte luminose individuato proprio per la sensazione di ascesi e trascendenza che trasmette, dedicato ai differenti culti e anche agli aconfessionali, libero da iconografie specifiche che riconducano alle distinte ritualità.