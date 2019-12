Applausi a scena aperta per il Magico Saggio di Natale della Scuola Media “V.Alfieri” di San Damiano d’Asti

Il saggio di Natale dell’Indirizzo Musicale della scuola secondaria di I° “V. Alfieri “ di San Damiano d’Asti si è svolto quest’anno nella festosa cornice del Foro Boario messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Gli studenti delle classi di flauto dolce, chitarra, tromba, trombone e pianoforte, diretti dai rispettivi docenti Assandri Chiara, Alasia Cristiano, Malfatto Giampiero e Senore Mariangela, si sono esibiti in brani della tradizione natalizia alternati a brani piu’ moderni come “The Pinc Panther, Satisfaction e Smoke on the water”.

Tante le novità di quest’anno: a intervallare le esibizioni dei brani ci sono state le divertenti scenette recitate in lingua spagnola, francese e inglese dagli alunni delle classi terze. Sono inoltre intervenuti il Coro dell’orchesta di prima media, il Coro degli alunni della classe quinta primaria e la voce solista della professoressa Sposato Alessia che hanno arrichito e completato l’atmosfera gioiosa dell’evento.

Il pubblico gremito di famiglie, alunni e insegnanti ha apprezzaro il talento e l’impegno dei musicisti in erba.

Al temine la Dirigente Scolastica Laura Franco si è complimentata con tutti gli alunni, gli insegnanti di strumento e le docenti delle Lingue straniere per l’ottima riuscita dello spettacolo.