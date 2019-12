Alla Scuola del Fumetto di Asti un nuovo corso di illustrazione tenuto da Gabriele Sanzo

Presso la sede della scuola comunale di fumetto e animazione in Piazza Leonardo Da Vinci ad Asti (sede scuola di formazione per adulti – Cpia) si svolgerà in via sperimentale un nuovo corso di illustrazione tenuto dall’artista Gabriele Sanzo, laureato all’Accademia delle Belle Arti di Cuneo ed ex allievo della scuola di di fumetto a partire da martedì 21 gennaio fino a martedì 24 marzo 2020.

Il corso, rivolto a giovani ed adulti dai 15 anni in poi, si articolerà in dieci lezioni di due ore ciascuna, il Martedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00. Al termine dei corsi verrà rilasciato l’attestato di frequenza. Il costo complessivo e’ di euro 60,00. Il corso si terra’ solo al raggiungimento minimo di 8/10 iscritti.

Il corso base di illustrazione sarà un avventura all’interno del mondo dell’illustrazione editoriale e pubblicitaria, cercando di far appassionare gli allievi alla realtà dei libri e degli albi illustrati.

Ad ogni studente verranno fornite le basi teoriche e pratiche per una ricerca autonoma sullo stile e sul segno più adatto alla proprio sensibilità grafico/pittorica.

Il corso verrà diviso in :

• 2 lezioni introduttive sul concetto di illustrazione e del raccontare per immagini

• 2 lezioni sulle tecniche e sullo stile con una base di disegno creativo

• 2 lezioni sulla creazione di caracter design e sulla ricerca stilistica

• 4 lezioni sul rapporto tra testo e immagini con finalita’ di storyboard e presentazione di un progetto libro (narrativa, poesia, letteratura per l’infanzia)

La scadenza delle iscrizioni è il giorno 20 gennaio 2020, le adesioni verranno raccolte presso la segreteria della Scuola del Fumetto in Via al Teatro n°2, nel seguente orario: Lunedì, Mercoledi’e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedi’ e giovedi’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – Tel. 0141/399573 – Fax 0141/399319 – e-mail: d.passarino@comune.asti.it. Sito: www.scuolafumettoanimazioneasti.it