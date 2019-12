Questa mattina, presso la Sala Cambursano della Questura, il Vescovo di Asti Monsignor Marco Prastaro ha celebrato la Messa di Natale per una numerosa rappresentanza di poliziotti in servizio ed in quiescienza nella provincia di Asti e di personale civile dell’Amministrazione dell’Interno.

Il Vescovo, invitato dal Questore Alessandra Faranda Cordella ha rammentato, nel corso di un’intensa omelia, quale sia il significato del Natale, ringraziando la Polizia di Stato per il suo impegno quotidiano e rivolgendo un pensiero ai poliziotti deceduti nell’adempimento del proprio dovere ed ai loro famigliari.

Al termine della liturgia che ha visto in qualità di concelebrante il Cappellano della Polizia di Stato Don Augusto Piccoli, il Questore ha rivolto un ringraziamento al Vescovo per la sua vicinanza all’Istituzione, esprimendo la propria soddisfazione per il lavoro svolto dalla Polizia di Sato nel corso dell’anno che ormai volge al termine e ricordando come un’Istituzione al passo con i tempi sappia coniugare la propria mission con iniziative che vogliono cementare sempre di più l’interazione della Polizia con il territorio, comprese anche le istituzioni locali e le Associazioni di Volontariato.

Quindi, il Questore, prima di un breve momento conviviale, ha consegnato alla Dottoressa Donatella Boscassi, già Vicario della Questura, in quiescenza, il provvedimento di nomina alla qualifica superiore a firma del Signor Capo della Polizia.

La soprano Manuela Rinaldi, accompagnata dal giovanissima violinista Giacomo Sardo, ha reso più intensa la Messa con la propria voce.