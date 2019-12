Alba: consegnate 2.800 borracce agli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine

Nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre l’assessora alle Politiche Sociali e all’Istruzione del Comune di Alba Elisa Boschiazzo, accompagnata dai responsabili di Sodexo Italia s.p.a., che gestisce il servizio di ristorazione scolastica, hanno fatto visita alle scuole primarie e secondarie di primo grado albesi per consegnare agli alunni 2.800 borracce in alluminio, da utilizzare in sostituzione delle bottigliette monouso in plastica.

Il progetto, voluto dall’Amministrazione Comunale albese e realizzato in partnership con Sodexo Italia s.p.a. mira a ridurre il consumo di plastica nelle scuole e ad incentivare la “coscienza verde” delle giovani generazioni, promuovendo l’adozione di pratiche quotidiane improntate alla sostenibilità e alla riduzione dei rifiuti.

“Voglio ringraziare gli alunni delle scuole albesi ed il personale scolastico per aver accolto con entusiasmo e fatto proprio il nostro progetto, grazie a cui miriamo a ridurre sensibilmente il consumo di plastica all’interno delle classi – commenta Boschiazzo – Sono altresì grata e soddisfatta per l’importante lavoro che Sodexo sta svolgendo per la ristorazione scolastica, fornendo un servizio che, come dimostra l’esito dei costanti e anche dei più recenti controlli operati dagli uffici competenti dell’ASL CN2 e dalle altre Autorità preposte, si conferma come sempre su elevatissimi standard qualitativi e sanitari”.

Il progetto avviato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado proseguirà, ad inizio anno, coinvolgendo anche i bambini delle scuole dell’infanzia cittadine.