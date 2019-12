Al Teatro Sociale di Alba sarà presentato lo spettacolo “Oggi la comica”

Domenica 12 gennaio 2020 , alle ore 16.30, nella Sala Marianna Torta Morolin del Teatro Sociale di Alba sarà presentato lo spettacolo OGGI LA COMICA con da Alessandro Larocca (attore, mimo, clown) della compagnia I Fratelli Caproni e inserito all’interno della Rassegna Famiglie a Teatro.

Tra gag, lazzi e giocolerie, Augusto Tacchetti, un “sognatore specializzato” si cimenterà nella costruzione di un’automobile.

OGGI LA COMICA

di e con Alessandro Larocca

musiche Marco Castelli

produzione I Fratelli Caproni

Una consegna speciale in arrivo a destinazione con molto ritardo, forse dimenticata in qualche angolo di un vecchio deposito o in qualche cassone di un camion.

Ma mai scordata dal nostro Augusto Tacchetti “sognatore specializzato” che da piccolo voleva fare il pilota di macchina, far volare un aeroplano o comandare una grande nave.

Ecco che un giorno Augusto si ritrova con grande sorpresa davanti ad un grosso pacco recapitatogli a casa, come per magia finalmente poteva realizzare uno dei suoi tanti vecchi desideri, poter costruire una macchina una vecchia Ford T del primo novecento.

Come in una grande “comica del cinema muto” tra gag, lazzi e giochi clowneschi viene a srotolarsi un montaggio divertente di situazioni fantastiche che vede il nostro protagonista alle prese con ruote, cofani, bielle, pistoni e motore.

Riuscirà il nostro eroe a portare a termine la sua impresa…. a realizzare un suo sogno….

Questo è quello che ci aspetta in questo spettacolo dedicato ai piccoli sognatori a quegli eterni bambini che costruiscono con la loro fantasia realtà esistenti.

Tutti i biglietti della stagione 2019-2020 sono acquistabili:

· al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

· nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it.

· On line sul sito www.ticket.it

PREZZI DEI BIGLIETTI DELLA RASSEGNA FAMIGLIE A TEATRO:

Primo posto intero € 7,00

Secondo posto intero € 5,00

Ridotto € 3,00 (per i bambini fino ai 3 anni non compiuti)