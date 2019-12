Al Liceo Scientifico Vercelli di Asti è arrivato il Natale

Si è respirata un’aria diversa questa mattina al Liceo Scientifico “F.Vercelli” di Asti.

I rappresentanti d’istituto, Matteo Campagnoli, Ludovica Rainero, Luca Stobbione e Mattia Perosino hanno deciso di sfruttare l’ultimo giorno di scuola per riportare un po’ di spirito natalizio tra i banchi di scuola.

Nel corso della mattinata è stata organizzata una giornata a tema in cui gli studenti sono stati invitati a presentarsi vestiti in clima natalizio e i rappresentanti hanno addobbato la scuola. All’entrata, inoltre, professori e alunni sono stati accolti da alcune tra le più famose canzoni natalizie.

Le ultime due ore di scuola hanno visto invece l’esecuzione di un concerto di fine anno nella palestra della scuola con tanto di Dj Set.

“L’idea è nata da noi rappresentanti, -racconta Campagnoli- sembrava che il natale non arrivasse nella nostra scuola, allora l’abbiamo portato noi. Il concerto nasce per far vivere a tutti gli studenti un ultimo momento insieme prima della fine del 2019.”

A completare la giornata, in collaborazione con la preside e grazie allo sponsor Gaia, tutti gli studenti hanno anche ricevuto una borraccia in regalo.

Obiettivo raggiunto, il Natale è arrivato anche al Liceo Vercelli.

Ph Marco Dezzani