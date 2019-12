Al CSVAA il presepe in terracotta a di Gianfranco Monaca

La tradizione francescana del “presepio” che rappresenta un’umanità indifesa e umiliata ha un significato attualissimo.

L’idea di Dio, che era stata travisata come appoggio religioso al potere imperiale assoluto, è stata restituita al suo significato biblico di garante di un’umanità fraterna in cerca di dignità e libertà. Papa Francesco, nella recente visita a Greccio, ha sottratto il “presepio” al pericolo di essere utilizzato come arma di propaganda politica di tipo identitario per dividere i popoli e le culture, invece di rappresentare l’unità ideale di tutto il Creato.

La solennità del Natale è stata collocata nei giorni del Solstizio d’inverno perché il sole nascente è una promessa di vita oltre la minaccia dell’uragano.

A queste considerazioni si ispira l’allestimento di quest’anno del presepe in terracotta (argille e cottura Fornace di Baldichieri) opera di Gianfranco Monaca, vice presidente dell’Associazione Tempi di Fraternità onlus, ospitato presso la sede di Asti del CSVAA (Via Brofferio n.110). A fare da cornice al presepe in terracotta quest’anno anche 5 tele, sempre opera del sig. Monaca.

E’ possibile ammirare l’allestimento dalle vetrine del CSVAA fino al 7 gennaio.