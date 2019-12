Al Consultorio Familiare aperto uno sportello di ascolto per chi è in difficoltà

Dal 1° dicembre in via Giobert è attivo lo sportello di ascolto e sostegno “Spazio famiglia”, rivolto alle famiglie in situazione di fragilità sociale.

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30, offre un supporto mirato e specifico per la gestione delle fragilità sociali e per il sostegno nel superamento delle difficoltà relazionali, comunicative e legali da parte di un’équipe multidisciplinare di psicologi, psicoterapeuti, mediatori familiari, psicopedagogisti e avvocati. L’iniziativa è del Consultorio Familiare F. Baggio, in collaborazione con il C.I.F. grazie al contributo della Fondazione CRAT ed il sostegno del CSVAA.

Per concordare un appuntamento è possibile telefonare al numero 0141.531288 dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. Gli incontri potranno svolgersi in coppia o individualmente.

Ulteriori informazioni: cifasti@libero.it