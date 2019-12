Al cinema Lumière di Asti continua la programmazione di “Pinocchio”

Al Cinema Lumière di Asti (coso Dante 188) fino al 1 gennaio continua la programmazione di “Pinocchio”, per la regia di Matteo Garrone con Roberto Benigni, questa volta nei panni di Geppetto, Gigi Proietti (mangiafuoco), Marine Vacth (Fata Turchina), Rocco Papaleo (Gatto), Massimo Ceccherini (Volpe), Federico Ielapi (Pinocchio) e tanti altri nei vari personaggi della favola più amata che prende vita al cinema.

Dal 2 gennaio sarà invece proiettato “Sorry we missed you”, il nuovo film di Ken Loach.

Ricky, Abby e i loro due figli, l’undicenne Liza Jane e il liceale Sebastian, vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra.

Di seguito la programmazione del cinema Lumière di Asti:

MARTEDI’ 24 dicembre – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: PINOCCHIO

MERCOLEDI’ 25 dicembre – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: PINOCCHIO

GIOVEDI’ 26 dicembre – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: PINOCCHIO

VENERDI’ 27 dicembre – ore 21,15: PINOCCHIO

SABATO 28 dicembre – ore 19,00 e 21,30: PINOCCHIO

DOMENICA 29 dicembre – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: PINOCCHIO

LUNEDI’ 30 dicembre – ore 21,15: PINOCCHIO

MARTEDI’ 31 dicembre – ore 19,00 e 21,30: PINOCCHIO

MERCOLEDI’ 1 gennaio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: PINOCCHIO (ultime proiezioni)

GIOVEDI’ 2 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU con Ken Loach

VENERDI’ 3 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU

SABATO’ 4 gennaio – ore 19,00 e 21,30: SORRY WE MISSED YOU

DOMENICA 5 gennaio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: SORRY WE MISSED YOU

LUNEDI’ 6 gennaio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: SORRY WE MISSED YOU

MARTEDI’ 7 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU

MERCOLEDI’ 8 gennaio: riposo – nessuna proiezione

Per informazioni: www.cinemalumiereasti.jimdo.com; Facebook: lumiere; 0141.413630 (segreteria telefonica) e 333.5931921 (responsabile).