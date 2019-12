Al Castello di Costigliole d’Asti la presentazione del romanzo storico “Dal Monferrato all’Isonzo”

Domani, sabato 28 dicembre, al Castello di Costigliole d’Asti è in programma un importante appuntamento culturale.

Al piano nobile del castello, nel salone degli specchi alle 16, si terrà la presentazione del romanzo storico di Claudia Villero “Dal Monferrato all’Isonzo”

Claudia Villero è un’autrice astigiana, appassionata di storia e innamorata della sua terra. Attraverso i suoi romanzi Claudia cerca di indagare e approfondire i personaggi che hanno scritto la storia, addentrandosi nella loro psicologia e restituendo voci alle loro passioni, il tutto nel più completo rispetto della realtà dei fatti storici.

Il romanzo storico “Dal Monferrato all’Isonzo” non vuole solo raccontare la prima guerra mondiale, ma le emozioni che hanno travolto i giovani soldati strappati alle loro famiglie, alle loro case, alla loro stessa vita; quei ragazzi che furono mandati al fronte a morire in una guerra che non avevano né desiderato né voluto e, spesso, nemmeno condiviso.

Il protagonista, Alessandro Pescarmona, è un personaggio realmente esistito, nato a Piea d’Asti in una famiglia contadina. Il ragazzo fu mandato al fronte appena diciannovenne. Il ritrovamento di una sua lettera, inviata ai familiari quando era sotto le armi, ha spinto l’autrice a cercare di ricostruirne le vicende, volendo, attraverso la storia di Alessandro, ridare voce ai numerosi ragazzi astigiani che furono travolti da quel feroce conflitto.