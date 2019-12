Al Capitolo degli Auguri accolti due nuovi Cavalieri delle Terre di Asti e del Monferrato

La chiesa di San Rocco di Asti, che sorge nell’omonimo Borgo, ha ospitato il Solenne Capitolo degli Auguri dell’Ordine dei Cavalieri delle Terre d’Asti e del Monferrato.

Come consuetudine è stata la relazione del Gran Maestro Giuseppe Bracciale, ad aprire i lavori.

Nel suo discorso Bracciale, oltre a tracciare l’attività dell’anno che sta per concludersi, ha ricordato come il Solenne Capitolo degli Auguri da 49 anni sia un appuntamento sempre molto gradito da tutti i Confratelli in quanto piacevole occasione per un incontro schietto e festoso durante il quale scambiarsi gli auguri per le imminenti festività.

La parola è poi passata alla prof.sa Matilde Picollo e all’architetto Fabio Carosso che hanno provveduto ad illustrare la storia ed i restauri della chiesa di San Rocco.

Secondo la tradizione e l’usanza cavalleresca, prima della chiusura, sono stati accolti due nuovi Cavalieri effettivi: Lorenzo Corino nato a Costigliole d’Asti agronomo ricercatore, autore di pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico nel settore vitivinicolo e Carlo Cornaglia, che vive ad Albugnano, scrittore satirico e poeta, dopo essere stato per molti anni manager d’imprese industriali (nella foto i due neo cavalieri con i dignitari del Gran Consiglio).

La sede di Asti dell’Agenzia di Formazione Professionale – Scuola Alberghiera di Agliano, ha poi ospitato la cena d’onore, dove si è potuto apprezzare una lista cibaria raffinata e curata, nel rispetto delle tradizioni dei Cavalieri delle Terre d’Asti e del Monferrato.

Infine, l’Artista della Vite e del Vino dell’Ordine, il Maestro del Palio Antonio Guarene ha illustrato il suo quadro disegnato per l’occasione che come d’abitudine ha impreziosito il menù d’autore consegnato a tutti i Cavalieri con l’esclusivo calendario dei Cavalieri 2020.