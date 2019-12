Ad Isola d’Asti la mostra fotografica “Di Fiamma e di Azzurro”

Domenica 22 dicembre, alle 17, presso la Biblioteca Comunale di Isola d’Asti si inaugura la mostra fotografica “Di Fiamma e di Azzurro”, di Federico Bronzin.

Una mostra fotografica che raccoglie un diario di viaggi durato anni; paesaggi, incontri e attimi immortalati per sempre sulla carta e nel cuore di Federico che, attraverso immagini e racconti, cercherà di far rivivere le emozioni da lui provate. Tutti i viaggi conducono ad una meta e la meta di questa mostra é far conoscere l’isola di Fogo, la cui sabbia nera ricopre alcuni dettagli delle foto esposte, in modo tale da renderle uniche nel loro genere.

La mostra permette non solo, dunque, di ammirare immagini, ma soprattutto invita a riflettere ed interrogarsi sul senso della vita attraverso suggestioni di altri tempi e metafore.

Seguirà un brindisi natalizio; l’ingresso è libero.