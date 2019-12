Ad Asti con EducAmbiente in arrivo corsi agronomici

Quest’anno come tradizione il servizio EducAmbiente de Consorzio Co.Al.A. organizza i corsi agronomici.

Con i corsi agronomici il servizio EducAmbiente stimola e sostiene lo sviluppo di competenze pratiche utili a mantenere un contatto ed un equilibrio con la natura.

Quest’anno è stato inserito nel programma anche una lezione di orticoltura domestica “Orto sul balcone”

Le lezioni su: tecniche di potatura, innesti, coltivazione del nocciolo, orticoltura, corilicoltura saranno tenute dall’Agrotecnico Luca Roffinella.

Per informazioni e iscrizioni scrivere via mail all’indirizzo: educambiente@consorziocoala.org o inviare un messaggio al numero: 3342587386 o telefonare in orario d’ufficio.

Calendario corsi:

Giovedì 23/01 TEORIA POTATURA_ h.20,30/23

Giovedì 30/01 TEORIA POTATURA_h.20,30/23

Sabato 01/02 PRATICA POTATURA_h.14,30/17

Giovedì 06/02 TEORICOPRATICA INNESTI_h.20,30/23,30

Sabato 08/02 PRATICA POTATURA_h.14,30 /17

Sabato 15/02 TEORIA NOCCIOLETO_h.14,30/17,30

Giovedì 05/03 TEORICOPRATICA ORTO SUL BALCONE h. 20,30/23

Giovedì 12/03 TEORIA ORTICOLTURA_h.20,30/23

Giovedì 19/03 TEORIA ORTICOLTURA_h.20,30/23

Sabato 21/03 PRATICA ORTICOLTURA_h.14,30/17

Sabato 28/03 PRATICA ORTICOLTURA_h.14,30/17

Costo dei corsi:

Potatura 10 ore € 70

Innesti 3 ore € 28

Orto sul balcone € 28

Orticoltura 10 ore €70

Corilicoltura 3 ore € 28

SCONTO del 10% a persona per iscrizione a più corsi.

Sede teoria:

Via Giacomo Puccini, 11 Asti.

Sedi pratica:

Cascina La Gioia, Refrancore

Villa Quaglina, loc. Torrazzo, Asti

Azienda Agricola Massarone, Montafia

Programmi

LEZIONI DI POTATURA TEORICHE

Basi sulla gestione del frutteto: lavorazione del terreno, concimazione, gestione delle malattie

Basi sulla potatura: fisiologia della pianta, riconoscimento delle gemme e dei rami, tipi di tagli, forme di allevamento, potatura verde

LEZIONI DI POTATURA PRATICHE

Visita presso azienda frutticola “Cascina la Gioia” riconoscimento delle specie frutticole, riconoscimento delle gemme e forme di allevamento, prova pratica di potatura assieme al frutticoltore

LEZIONE DI INNESTO

Basi dell’innesto: fisiologia del ramo e attecchimento dell’innesto, i tipi di innesto e le regole da seguire per una corretta esecuzione

Esercitazione pratica di innesto in aula

LEZIONE CORILICOLTURA

coltivazione del noccioleto

– esigenze pedoclimatiche,

– impianto,

– caratteristiche botaniche e varietà,

– forme di allevamento e potatura,

– concimazione,

– gestione del suolo ed irrigazione,

– difesa fitosanitaria,

– raccolta.

CORSO DI ORTICOLTURA AMATORIALE BIOLOGICA 2020

OBIETTIVO: imparare le tecniche base per la gestione biologica di un orto famigliare e la gestione di un piccolo orto sul balcone

PROGRAMMA lezione teorica “gestione dell’orto sul balcone”

• scelta dei contenitori

• scelta del substrato

• sistemi di irrigazione

• specie e varietà più adatte

PROGRAMMA lezioni teoriche:

• gestione del suolo nell’orto biologico

• la nutrizione delle orticole nella gestione biologica

• semine e trapianti

• i sostegni e le coperture

• irrigazione dell’orto

• gestione della malattie con la lotta biologica

PROGRAMMA lezioni pratiche:

• lavorazioni del terreno e preparazione delle aiuole

• la concimazione

• le semine e i trapianti

• interventi di gestione delle piante durante la crescita