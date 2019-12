Babbo Natale è arrivato dal cielo, ad Asti, ed ha portato caramelle per i bambini che lo attendevano con curiosità al Campo Scuola.

E’ successo in occasione della quinta edizione di “Babbo Natale arriva dal cielo!”, evento organizzato nel pomeriggio di sabato 21 dicembre dal Para Team Asti in collaborazione con il Comune e ANPD’I. Il fotoracconto dell’iniziativa nella nostra fotogallery by Maria Grazia Billi.