A Villanova d’Asti cambiamenti per alcuni impianti sportivi

L’Amministrazione comunale di Villanova d’Asti ha approvato il progetto per la sostituzione del manto erboso sintetico di uno dei due campi polivalenti di tennis/calcio a 5 presenti nell’area del campo sportivo di Strada Mezzaluna 13. E’ stata anche approvata la trasformazione del secondo di questi campi in un campo da beach volley/beach soccer.

L’investimento totale è di 68.000 euro per cui è stato richiesto un mutuo già in parte erogato al comune di Villanova d’Asti.

Impegno, importante dal punto di vista economico, che va visto in un’ottica di sostegno dei villanovesi non soltanto in merito allo sport calcio ma anche concentrandosi su una nuova opportunità, quella del beach volley/soccer, non presente in nessuna delle strutture del circondario.