A Mombercelli un intenso programma di eventi natalizi

A Mombercelli sono tanti gli appuntamenti di avvicinamento al Natale.

Ad aprire il periodo prenatalizio è stato, domenica scorsa il tradizionale concerto di Natale degli alunni delle scuole presso la chiesa di San Biagio.

Sempre nel pomeriggio di domenica scorsa è stata inaugurata la casa di Babbo Natale dove sarà possibile fare una foto con lui, scrivere la letterina incontrare elfi e molto altro nei seguenti orari: Sabato 21 dicembre dalle 21:30

Martedì 24 dicembre dalle 22:00

Mercoledì 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13:00.

La domenica appena trascorsa ha visto anche l’inaugurazione della mostra dei presepi d’artista presso il museo Musarmo.

Oltre alla Casa di Babbo Natale nel prossimo fine settimana ci sono altri appuntamenti: sabato 21 dicembre alle ore 21 la 328 Show Band presenterà il concerto “Piccola storia dei canti natalizi “ presso la chiesa di San Biagio. Sempre sabato 21 dicembre alle 16 presso la biblioteca di Mombercelli ci sarà la presentazione del libro “Il libro e l’affresco di Elva” con l’autore Ezio Marinoni.

Ma non si esauriscono con il Natale gli eventi a Mombercelli: il 26 dicembre, infatti, ci sarà la tradizionale tombola di S.Stefano alle ore 20:30 presso i saloni della Proloco.

Il 31 dicembre è in programma il cenone di capodanno organizzato dalla Proloco, in questo momento è già tutto prenotato; per chi volesse informazioni (in caso si liberino posti) può chiamare al numero che trova sulla locandine sotto