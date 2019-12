A Mombercelli “La Piccola Storia dei Canti Natalizi” con la 328 Show Band

Dopo la serata di beneficenza di martedì 17 presso il Teatro Sociale di Nizza Monferrato, la 328 Show Band tornerà protagonista a Mombercelli, sabato 21 dicembre alle ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Biagio per riproporre una sequela di canti tradizionali natalizi raccontati e musicati dalla ormai affermata Band.

La serata oltre che all’insegna del divertimento, sarà anche occasione di raccolta fondi a sostegno della Parrocchia, da poco condotta da Don Bruno Roggero, dopo la recente scomparsa di Don Franco Cartello, che era stato alla guida della realtà Mombercellese per oltre 50 anni e che aveva intrapreso un imponente opera di restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale.

Prima dell’inizio del concento, tali opere che hanno interessato il tetto, il campanile e la facciata della Chiesa e della canonica, saranno brevemente illustrate insieme ai lavori che si intendono porre in cantiere nel prossimo futuro e per i quali la 328 Show Band si è resa disponibile ad offrire la serata.

Sarà un occasione di condivisione e di scambio di auguri.